Campagna social di Poste Italiane, c'è anche una foto di Menfi

La costa agrigentina si è confermata anche quest’anno una delle mete più amate dal turismo locale ed internazionale. Tra i luoghi degli scatti pensati per la campagna social di Poste Italiane c’è anche Menfi. La cittadina balneare, che conta oltre 11mila abitanti, vanta un mare cristallino e lunghe spiagge di sabbia dorata, come Cipollazzo e lido Fiori, oggetto di riconoscimenti anche quest’anno per l’eccellenza delle acque di balneazione che rispettano rigorosi parametri di sostenibilità ambientale e sociale. La città è inoltre da anni il simbolo di un fiorente turismo enogastronomico, confermato dalla recente nomina a città Italiana

del vino 2023.

Per Vincenzo Cusumano, portalettere di Poste Italiane a Menfi, ritratto nello scatto insieme alla sua suggestiva sede di lavoro, è una soddisfazione veder crescere e svilupparsi un territorio così ben valorizzato, svolgendo il proprio servizio a contatto diretto con i tanti visitatori che anche per l’estate 2023 hanno scelto uno dei litorali più belli dell’isola.