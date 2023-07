Il ritorno di Andrea Zelletta in città: da ex calciatore dell'Akragas a deejay a San Leone

Chissà cosa avrà pensato Andrea Zelletta quando avrà visto - seppur da lontano - lo stadio "Esseneto" di Agrigento. L'ex estremo difensore tarantino, oggi affermato deejay, ha indossato la maglia dell'Akragas. Si, Zelletta, è stato un "gigante" nella gloriosa stagione 2013/14.

Andrea Zelletta è arrivato, ieri sera, ad Agrigento. No, non è un nuovo acquisto della squadra del patron Giuseppe Deni, tutt'altro. Zelletta si è esibito con la sua consolle in un noto chiosco di San Leone.

L'ormai ex portiere oggi è uno dei disc jockey più cercati del momento. Un salto alla Valle dei Templi, l'esibizione e poi la cena con qualche amico di Agrigento. La "toccata e fuga" di Zelletta ha richiamato centinaia di persone curiose di vedere l'ex modello e concorrente dei Grande Fratello Vip.

Il tarantino aveva appeso i guantoni al chiodo per dedicarsi alla moda. Il suo debutto in casa Armani lo ha lanciato nel mondo dei vip.

Oggi Andrea Zelletta è un uomo nuovo e non è più il ragazzo che esultava sotto la "Sud". Al suo fianco la compagna Natalia conosciuta dentro le mura della trasmissione "Uomini e donne", condotta da Maria De Filippi. Il deejay ha lasciato Agrigento questa mattina direzione Palermo, ad attenderlo nuove tappe del suo "tour" in consolle.