Agrigento Capitale della cultura, polemica social di un imprenditore col sindaco: "Ma perchè fa lavorare solo gente senza curriculum?"

"Signor sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, mi scusi... mi vuole dire cosa debbo fare per lavorare per le manifestazioni che codesto comune che lei amministra organizza durante l'anno e ovviamente prossimamente per Agrigento capitale della cultura?".

A polemizzare dalla propria pagina Facebook è l'esperto imprenditore Giovanni Parisi, che in passato ha realizzato la fiera "ViviAgrigento" e più di recente, fra le altre cose, nel 2011, il torrone più lungo del mondo che, con 660 metri di lunghezza, è entrato nel "Guiness world records".

"Perchè - attacca Parisi - fate lavorare persone che sono pensionate e addirittura ancora impiegati presso pubbliche amministrazioni varie senza alcun curriculum e come si possono avere incarichi per progetti che hanno qualcosa di valido? Oggi - incalza - mi avete bocciato due progetti. Il sito che lo scorso anno ha avuto un grande successo che non si era mai visto prima (15.000 contatti) e il torrone più lungo del mondo che ha avuto un grandissimo successo nel 2011".

L'imprenditore denuncia di essere stato "mortificato da un assessore e da un suo collaboratore che non fa parte del comune liquidandomi senza mezzi termini".