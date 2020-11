Spataro (Onda): "Scuola Tortorelle circondata dalle erbacce"

"Le condizioni in cui versa l'area della scuola Tortorelle non sono un biglietto da visita che fa certamente brillare gli occhi. Anzi, lo scenario che si presenta all’ingresso, come mostrano le foto, è al quanto mortificante”.

A denunciarlo è il consigliere comunale di Onda, Pasquale Spataro. “Occorre un immediato intervento – continua - per rimuovere i rifiuti e le erbacce che si trovano nei pressi e dentro il perimetro della struttura scolastica, quotidianamente frequentata da bambini, famiglie, insegnanti e personale Ata e amministrativo. La scuola è un presidio fondamentale per la crescita culturale e la formazione, anche civica, delle nuove generazioni, a cui certamente non viene offerto un esempio positivo, sia rispetto alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, sia in ordine alle dinamiche di natura igienico-sanitaria, specie in questa delicata fase pandemica – osserva ancora Spataro - di fronte al quale io, come cittadino, genitore e rappresentante istituzionale, ho il dovere morale e politico di intervenire. E lo faccio con senso di responsabilità e con l’impegno di interessare l’amministrazione comunale ad assumere le azioni conseguenziali. Invito dunque il sindaco e gli assessori, al verde pubblico e all’istruzione, – conclude Pasquale Spataro - ad adoperarsi con sollecitudine affinché permettano ai nostri bambini di raggiungere l’edificio senza doversi imbattere contro il degrado a cui, incomprensibilmente, viene lasciato uno spazio esterno scolastico”.