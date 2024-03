Bocciata la proposta di riesame della norma per il terzo mandato dei sindaci, Pd: "Autentica ignominia"

"Oggi il governo regionale e la maggioranza di centrodestra hanno scritto l'ennesima, vergognosa, pagina di brutta politica. La conferenza dei capigruppo, con un voto a maggioranza, ha bocciato la proposta di riesaminare la norma di recepimento per consentire il terzo mandato dei sindaci. Tale proposta era stata avanzata dal gruppo parlamentare del Pd e dal suo capogruppo

Michele Catanzaro, in linea con una specifica richiesta prevenuta da Anci. Avere impedito che l'assemblea regionale siciliana potesse pronunciarsi su questa norma, costituisce una autentica ignominia, che peserà sul giudizio dei siciliani nei confronti di un governo, ancora una volta lontano anni luce dai bisogni delle nostre comunità". Lo scrive Simone Di Paola, segretario provinciale del partito Democratico di Agrigento.

"È incredibile constatare come, mentre le forze di governo litigano per spartirsi poltrone e privilegi, si impedisca ai sindaci più bravi, quelli che si sono conquistati sul campo il diritto di riproporsi e di chiedere ai cittadini un giudizio sul loro operato. L'arrogante foto della conferenza dei capigruppo dimostra ancora una volta se ancora ve ne fosse bisogno l'enorme danno che il governo Schifani e le forze politiche stanno arrecando alla Sicilia e ai siciliani e l'esigenza di mandarli a casa il prima possibile, prima che il disastro diventi irreparabile - ha aggiunto Di Paola - . Ai sindaci, di qualsiasi colore o appartenenza politica siano, cui verrà impedito un diritto

sacrosanto, ai loro amministrati, cui questo governo sta impedendo la possibilità di scegliere in piena libertà, va la vicinanza e la solidarietà dell'intera comunità democratica agrigentina e insieme l’impegno di continuare a lottare per quella che consideriamo una battaglia di civiltà e di democrazia".