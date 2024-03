Teatri agrigentini esclusi dai monumenti nazionali, Pisano: “Presenterò emendamento per inserire il Pirandello”

Il parlamentare agrigentino Calogero Pisano ha preannunciato la presentazione di un emendamento per l’inserimento del teatro Luigi Pirandello di Agrigento nel provvedimento legislativo che intende dichiarare monumento nazionale una lista di teatri italiani.

“In questi ultimi giorni - spiega Pisano - ho lavorato su un emendamento, che presenterò lunedi, che prevede l’inserimento di alcuni teatri della provincia agrigentina, tra cui il teatro Pirandello, nell’elenco dei teatri monumento nazionale. Ho avuto delle interlocuzioni con il presidente della settima Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera, Federico Mollicone, che mi ha manifestato ampia disponibilità in tal senso, a dimostrazione dell’attenzione che questa maggioranza di governo ha verso il nostro territorio.

Non comprendo quindi le polemiche dei colleghi dell’opposizione. Non mi pare che l’azione dei governi di sinistra che, è bene ricordarlo, hanno governato il Paese per ben undici anni prima di questa legislatura e che hanno annoverato al loro interno esponenti politici locali, abbia prodotto risultati strabilianti per la provincia di Agrigento.

Facile fare adesso sterile demagogia. La verità è che quando Pd e Movimento 5 stelle sono stati al governo non hanno fatto nulla per il territorio agrigentino”.