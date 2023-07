Asu e Lsu, Ida Carmina (M5s): "Via libera alla stabilizzazione di 4500 lavoratori"

Il deputato del Movimento Cinque Stelle, Ida Carmina, annuncia un emendamento al decreto Pubblica amministrazione bis che "mette il punto finale alla stabilizzazione di 4.500 lavoratori siciliani: gli Asu e gli Lsu, chiudendo una pagina che durava da oltre 20 anni".

"Una bellissima giornata per il lavoro e per questi lavoratori - scrive Carmina in una nota - che finalmente potranno essere assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni, anche in deroga fino al 30 giugno 2026. Penso in questo momento ai dipendenti del Comune di Porto Empedocle, agli Lsu ed Asu, che durante il mio mandato, nella pandemia, mettevano il massimo impegno e mi aiutavano a dare risposte alle tante necessità dei cittadini in difficoltà, nonostante l’amarezza di essere ancora precari, dopo tanti anni di lavoro".

Carmina aggiunge: "Finalmente per questi lavoratori inizia un nuovo percorso che potrà dare dignità e dire basta a una vita da precario. Adesso dopo la conversione del decreto a Roma, la Regione siciliana ha la strada spianata per ridare dignità e un lavoro stabile a lavoratori che per troppo tempo non hanno avuto le guarentigie e i diritti alla stessa stregua dei colleghi a tempo indeterminato".