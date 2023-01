Destinazione Agrigento, Cantone: "Servono chiarimenti sulle spese, convocare i capigruppo"

Dopo l'interrogazione consiliare presentata dall'ex sindaco Lillo Firetto e dalla consigliera Margherita Brucculeri, oggi anche il capogruppo di Forza Italia Carmelo Cantone si associa al coro di coloro che stanno avanzando richieste di chiarimenti eventi di #DestinazioneAgrigento, "finanziati tutti - dice - con soldi pubblici, provenienti dalla Regione e dall'imposta di soggiorno".

Con una nota inviata al presidente del Consiglio, Cantone, che è anche anche a capo della commissione Turismo e Spettacoli, sollecita un "Immediato incontro tra i capigruppo, per cercare di comprendere con chiarezza l’entità e la qualità delle spese sostenute dall’amministrazione Miccichè in occasione dello scorso Natale".

"Abbiamo il dovere morale e politico - sostiene Cantone - di verificare costantemente, la correttezza di ogni singola scelta e pertanto pretendere chiarezza sui costi complessivi e dettagliati di tutte le manifestazioni organizzate dal Comune, con particolare attenzione al concerto di fine anno. Sentiamo forte la necessità di conoscere altresì le relative fonti di finanziamento e l’elenco dei fornitori scelti. Crediamo pertanto che sia urgente e indispensabile un chiarimento tra Capigruppo, - conclude Cantone - per un confronto franco e costruttivo al fine di chiarire e di concordare le importanti scelte da compiere e soprattutto per non perdere lo spirito di fiducia tra le diverse componenti del Consiglio necessaria per continuare a lavorare sinergicamente a servizio della città".