Il progetto di Schifani per salvare l'ospedale di Sciacca, Savarino: "Grata per il suo impegno in prima persona"

"Nel corso del vertice che si è tenuto sull’emergenza sanitaria in provincia di Agrigento, il presidente Renato Schifani si è espresso sulle soluzioni individuate per l’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Si riparte dal reclutamento straordinario di medici ortopedici e da una sinergia con l’Arnas Civico di Palermo".

Lo ha detto il deputato regionale di Fratelli d'Italia, Giusi Savarino, che aggiunge: "Notizie senz’altro positive che, insieme agli investimenti in corso, mi auguro possano rappresentare una possibilità concreta per rendere competitivi i nostri nosocomi e portare i medici ad accettare di lavorare in una delle province più belle e accoglienti di Sicilia".

"Ringrazio, pertanto, il presidente Schifani - prosegue Savarino - per avere deciso di seguire personalmente le vicende sanitarie agrigentine che hanno creato cosí tanto allarmismo e preoccupazione nella nostra comunità. La carenza di capitale umano nei nostri ospedali merita tutta l’attenzione possibile".