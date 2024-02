Sottopassaggio a Calcarelle chiuso da settimane, Gramaglia (FdI): "Servono alternative"

Sottopassaggio a Calcarelle ormai chiuso da alcune settimane, con gravi disagi per la viabilità cittadina, il consigliere comunale Simone Gramaglia chiede interventi per alleviare i problemi degli automobilisti.

La strada, una bretella che collega la zona di contrada Calcarelle e l'innesto per la statale 189, oggi chiusa a seguito di un cedimento franoso, il cui monitoraggio e soluzione rientra nelle competenze dell'Aica. Questo costringe gli automobilisti a un percorso molto più lungo di quello regolare o a fare inversione in caso non vedano il cartello di divieto.

"Sarebbe risolutiva l'istituzione di un senso unico alternato con semaforo, dato che la frana non ha interessato tutta la carreggiata del sottopassaggio. Ciò - aggiunge Gramaglia - eviterebbe anche degli incidenti a causa della violazione del divieto di accesso".