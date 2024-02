Migranti, Bartolo: "Bisogna farli arrivare attraverso i canali regolari, per evitare di farli morire"

"Bisogna far arrivare i migranti attraverso i canali regolari, per evitare di farli morire ed evitare il traffico di esseri umani". E' tornato a ripeterlo Pietro Bartolo, responsabile dal 1992 al 2019 del Poliambulatorio della più grande delle isole Pelagie che si occupa e si occupa delle prime visite ai migranti che sbarcano a Lampedusa e oggi europarlamentare (Pd). Bartolo ha visitato a Pistoia il centro di accoglienza migranti di Vicofaro, gestito da don Massimo Biancalani, che attualmente ospita nei locali parrocchiali circa 130 persone. "L'Europa sicuramente non si sta comportando bene nei confronti dei Paesi di primo ingresso, di cui fa parte anche l'Italia - ha spiegato l'europarlamentare -, però purtroppo oggi abbiamo dei governi in questi Paesi che sono contro la migrazione e non si vogliono fare aiutare dall'Europa. Quando noi abbiamo portato in commissione il nuovo patto sull'immigrazione per l'accoglienza di queste persone nel modo più umano possibile, prevedendo una distribuzione su tutti i Paesi membri, perché la migrazione è un fenomeno che deve interessare tutti i Paesi membri, questi si sono ribellati, hanno detto no, non vogliamo la ricollocazione, ma vogliamo bloccare per mare queste persone. Loro sono convinti che per evitare le morti e combattere i trafficanti di esseri umani i migranti vanno bloccati prima che arrivino da noi. È una falsità enorme - sottolinea Bartolo -, perché più blocchiamo queste persone, più aiutiamo i trafficanti di esseri umani, perché più aumentiamo i paletti e più aumentano i prezzi".

Il medico si è poi soffermato sui bambini morti. "Noi ci siamo tutti indignati, quando abbiamo visto Alan Kurdi, il bambino morto in Turchia nel 2015, ma sapete quanti bambini morti così ho visto io e nessuno ne parla? Continuano a morire così e nessuno dice niente. Questa è una cosa indecente, è qualcosa che non appartiene alla nostra cultura, non appartiene al dna dell'Europa". "Purtroppo oggi l'Europa - ha aggiunto - si sta spingendo verso destra, con i nazionalisti che l'Europa la vogliono vedere distrutta. Tutto questo noi non lo possiamo permettere, noi dobbiamo difenderla con le unghie e con i denti, perché l'Europa è importante, è qualcosa di straordinario, ha delle storture da correggere, ma all'Europa dobbiamo dire grazie, non fosse altro che per il fatto che sono 80 anni che siamo in pace. Dobbiamo cambiare quelle storture, come questa dell'immigrazione, ma io sono convinto che ci riusciremo".