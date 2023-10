Decreto sud, Carmina (M5s): "Approvati i miei emendamenti su aeroporto, sanità e migranti"

"Primo step superato al decreto Sud: i miei emendamenti su aeroporto ad Agrigento, sanità e interventi su Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle per porre un freno alla possibile trasformazione dell’isola in un campo profughi, sono stati dichiarati ammissibili. Auspico che nei passaggi successivi in commissione Bilancio la maggioranza non metta ostacoli". Lo ha detto la deputata del Movimento Cinque Stelle, Ida Carmina.



Carmina aggiunge: "Il governo Meloni, invero, accelera nella trasformazione della nostra zona in campo profughi d’Europa, in contrasto con la vocazione turistica del territorio, che va difesa. Sull’emergenza migratoria che ha colpito duramente Lampedusa e Porto Empedocle questa estate a seguito dell’eccezionale afflusso di persone e della conseguente crisi gestionale ed economico-finanziaria per i 2 comuni, ho presentato una proposta emendativa che impingua le risorse dai 45 milioni previsti per la sola Lampedusa ad altri 20 milioni per ricomprendere pure il comune di Porto Empedocle, per un totale di 65 milioni di euro".

"Sull’aeroporto di Agrigento - prosegue Ida Carmina - ho depositato un emendamento perché venga istituito con urgenza un tavolo presso il ministero delle Infrastrutture volto alla verifica della fattibilità tecnico-economica dell’aeroporto di Agrigento, al fine di garantire il diritto alla mobilità degli abitanti della provincia. Ha avuto l’ammissibilità un altro emendamento fondamentale per il diritto alla salute. Con questo emendamento possono essere sbloccate in via straordinaria le assunzioni di medici e infermieri a causa dell’emergenza dei migranti e del sotto organico all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento che è quello che subisce il maggior impatto per l’assistenza legata al fenomeno migratorio".