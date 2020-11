Sanità, l'allarme di Firetto: "Il San Giovanni di Dio è diventato un enorme ospedale Covid"

"Dispositivi di protezione individuale più adeguati per medici e operatori sanitari dei reparti non Covid dell'ospedale di Agrigento. Servirebbero i DPI e le mascherine FFP2 per tutto il personale. Mi giungono dal San Giovanni di Dio notizie di una situazione molto impegnativa". L'appello è dell'ex sindaco Lillo firetto che aggiunge: "Il personale dei reparti non Covid a quanto mi si dice provvede autonomamente all'acquisto delle mascherine FFP2. I dispositivi di protezione sono destinati al personale in area Covid, ma è necessario proteggere tutti anche negli altri reparti in cui la positività può essere riscontrata anche in pazienti con un primo tampone negativo e pertanto ricoverati".

Secondo Firetto "si sta verificando quel che già a marzo si temeva: che il San Giovanni di Dio potesse diventare un enorme ospedale Covid. La normalità per chi gestisce la sanità ad Agrigento è questo caos accertato in cui ci si consola con il collasso già registrato in altri ospedali siciliani. Gli agrigentini meritano di conoscere la verità".