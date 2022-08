Salvini a Cammarata presenta i candidati: "L'impegno della Lega per la Sicilia è lavoro, infrastrutture e salute"

"L'impegno della Lega per la Sicilia è lavoro, infrastrutture e salute. Lasciamo agli altri le grandi promesse non mantenute da 50 anni, noi per la prima volta ci presentiamo in tutti i Comuni e le province con donne e uomini all'altezza, con tanti sindaci. Perché se uno fa il sindaco in Sicilia può fare tranquillamente il parlamentare regionale o nazionale e vogliamo proporre salute, più ospedali, meno liste d'attesa". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Cammarata per spostarsi verso Palermo. "C'è poi il tema dell'immigrazione e sicurezza, bloccare gli sbarchi si può, contrastare scafisti e trafficanti si può. Non è possibile che le televisioni di mezzo mondo parlino di Lampedusa, Pantelleria, Agrigento, Pozzallo, di Trapani solo per il tema dell'immigrazione. Con il voto del 25 settembre si potrà dare una marcia in più". In merito alle elezioni regionali, Salvini ha detto: "Ci sono donne e uomini capaci. Ci rivediamo anche il 16 settembre perché sarò a Palermo per l'ennesima puntata del processo per avere bloccato gli sbarchi, è bello entrare nel cuore della Sicilia centrale".

"Servono strade, ferrovie, ma anche infrastrutture tecnologiche: non puoi non essere connesso a internet o non avere linea telefonica. Il ponte sullo Stretto è una parte del tutto, è necessario. Ma serve anche collegare Agrigento, Caltanissetta, Trapani". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando Cammarata dove ha presentato i candidati e dove s'è soffermato a sorridere perché durante il tragitto la sua auto è rimasta bloccata da una mandria di pecore. "Abbiamo due proposte: azzerare la legge Fornero e creare lavoro, ridurre le tasse a chi crea lavoro e revisione del reddito di cittadinanza - ha aggiunto per fronteggiare la disoccupazione giovanile - . Letta dice che bisogna estenderlo a più immigrati, io dico, per il reddito di cittadinanza, che servono più controlli".