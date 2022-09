Sicurezza sulle strade, Gramaglia (FI): "Scarsa manutenzione alla rotatoria della Mosella"

Strada della Mosella pericolosa per gli automobilisti, sopralluogo questa mattina del capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale, Simone Gramaglia.

"Mi sono personalmente reso conto delle condizioni di abbandono e pericolo in cui versa la rotonda, così come mi è stato segnalato da parecchi concittadini e utenti del molto trafficato svincolo e snodo interprovinciale - dice in una nota -. Infatti tale arteria stradale è utilizzata oltre che da automobilisti anche da autotrasportatori di altre province. Ho riscontrato non solo il pericolo incombente, ma anche la scarsa manutenzione e la mancanza di illuminazione. Pertanto nei prossimi giorni chiederò all’Anas il ripristino della corretta funzione dell’opera, la pulizia e la sistemazione delle carreggiate che si diramano dalla rotatoria, e il rifacimento della segnaletica sia orizzontale che verticale. E’ – conclude Gramaglia – un intervento urgente, non più rinviabile proprio per la funzione di snodo del traffico che svolge la rotonda in uno dei punti nevralgici della mobilità d’ingresso alla città. Sottolineo infatti che sulla rotatoria converge, oltre al traffico della zona del Villaggio Mosè, anche quello della statale 115 e della vicina Favara”.