Riforma delle Province, Cuffaro e Pace: "Sintonia con Schifani ma adesso bisogna accelerare"

La Dc di Totò Cuffaro e Carmelo Pace appoggia la riforma della Province e condivide il pensiero del presidente della Regione Renato Schifani, compresa l’elezione diretta del presidente della Provincia e dei Consigli provinciali. Lo dichiarano il segretario nazionale del partito, Totò Cuffaro e il capogruppo della Dc all'Ars Carmelo Pace.

“E’ un obiettivo essenziale - dicono Cuffaro e Pace - per restituire il ruolo e l'azione politico-amministrativa di enti tanto significativi per un qualificato governo del territorio alla libera e consapevole espressione di cittadini facenti parte delle comunità locali di riferimento. Riguardo questo percorso chiaramente delineato è necessario, a parere della Dc, fare il più presto possibile in sintonia con la coalizione e necessita quindi di una accelerazione sulle tappe da seguire”.