Netturbini in sciopero, Lauricella chiede chiarimenti all'amministrazione

Il consigliere comunale di Siculiana Davide Lauricella del gruppo "Noi ci siamo", a nome anche dell'area politica vicina all'ex sindaco Giuseppe Sinaguglia, chiede chiarimenti all'amministrazione della società Bmts che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti per un "preoccupante sciopero degli operatori della società di igiene ambientale".

"Tutto in considerazione anche delle poco rassicuranti notizie in merito a molteplici problematiche inerenti alla società che gestisce la raccolta rifiuti a Siculiana e Montallegro - dice Lauricella -. Desidero portare a conoscenza tutti i miei concittadini che questa è già la terza volta che in qualità di consigliere comunale, e rappresentando anche le istanze degli amici che a me fanno riferimento, ho fatto ufficialmente richiesta di copia dei bilanci della BMTS che ad oggi ancora non mi sono stati consegnati. Riteniamo pertanto opportuno che il Consiglio comunale si interessi di venire in possesso dei bilanci della predetta società, per cui invieremo copia della richiesta al presidente del Consiglio comunale, al fine di poter avere chiarezza sull'andamento economico finanziario della società onde evitare eventuali sorprese che potrebbero gravare sui nostri concittadini. Ci chiediamo come mai i colleghi dell'opposizione non si pongano gli stessi dubbi e ove se ne siano posti, come mai non ne danno notizia alla comunità siculianese".