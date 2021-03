Porto Empedocle, Carmina sempre più isolata: due consiglieri dicono basta

Per Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle, non sono giorni facili. Il sindaco è sempre più isolato. Si, perché, secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de La Sicilia a non sostenere più il sindaco ci sarebbero altri due consiglieri. Lo stop è arrivato da Cortelli ed Ersini

“Negli ultimi mesi - si legge su La Sicilia - la dialettica e il confronto politico interno in merito al M5s empedoclino hanno palesato evidenti problematiche. Il principio dell'uno vale uno ha da sempre contraddistinto il gruppo attivista che coeso come base solida ha sempre sostenuto il primo cittadino in anni estremamente duri e difficili. Ad oggi c’è stata una spaccatura all’interno che ha visto due assessori uscire dalla giunta Carmina, per scelte personali e politiche non più collegiali in linea alle visioni di un gruppo politico che ha il diritto di esprimersi e resta granitico guardando al futuro e agli interessi collettivi”. Cortelli ed Ersini fanno un passo indietro, gli esponenti del Movimento 5 Stelle di Porto Empedocle, dunque, smettono di sostenere il loro sindaco.