Statale 115, l'appello della Dc: "Niente lavori durante l'estate" ... ma lo stop era stato già deciso

Lo stop ai lavori sulla statale 115 in territorio di Porto Empedocle è stato disposto, a partire da giugno e per tutto il periodo estivo, lo scorso 22 febbraio. Una decisione presa durante uno dei tanti incontri fra il sindaco empedoclino Calogero Martello, le imprese e il prefetto Filippo Romano. Dopo altri vertici, lo scorso 13 marzo, la prefettura ha dettato le regole - e le ha inviate all'Anas - su cosa deve essere fatto

Stamani, con una nota stampa, è arrivato un appello del capogruppo Dc all'Ars: "Sospendere e ripristinare la viabilità sulla strada statale 115, nei due sensi di marcia, durante il periodo estivo e individuare soluzioni di percorso alternative dopo l'entrata in vigore della circolazione a senso unico alternato per un chilometro in prossimità dell'innesto con la strada statale 115 ter, in territorio di Porto Empedocle". Un appello che non servirà a far altro che rinvigorire le regole dettate dal prefetto. Perché alla decisione della sospensione dei lavori, lungo la statale 115, si era già arrivati ed era stata appunto calendarizzata. Così come erano state già date indicazioni precise, anche al Libero consorzio comunale, sui percorsi alternativi.