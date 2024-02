Lavori sulla statale 115 e rischio caos in estate: trovata una soluzione

Lavori sulla statale 115 e possibili problemi per la viabilità soprattutto nel periodo estivo, trovata una soluzione tampone per evitare veri e propri disastri nei mesi caldi.

La questione è stata al centro di un incontro svoltosi in prefettura con il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello e le imprese coinvolte, raggiungendo un accordo condiviso: "nonostante l'importanza del lavori in corso per migliorare la sicurezza della vabilità - dice una nota -, si è convenuto di sospendere temporaneamente le attivita a partire dai primi giorni del mese di giugno. Questa decisione è stata presa considerando i potenziali disagi che si sarebbero amplificati durante il periodo estivo, con particolare attenzione agli abitanti della città di Porto Empedocle e agli automobilisti che attraversano la zona interessata dai lavori a sospensione dei lavori consentira di riaprire completamente a circolazione veicolare in entrambl i sensi di marcia da gigno a settemore riducendo a minimo possibile I disagi per la comunita locale".

Ad esprimere la propria soddisfazione è ovviamente il sindaco Martello.