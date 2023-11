Il botta e risposta fra Miccichè e la Democrazia cristiana, Cuffaro: "Nostre posizioni sono condivise"

"Al sindaco di Agrigento voglio ricordare che la DC è un partito libero, aperto, plurale e democratico. Ha i suoi organi di partito, eletti dal congresso, e un gruppo consiliare al consiglio comunale di Agrigento autonomo e libero nelle scelte politiche". Lo ha detto il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro, in seguito al botta e risposta fra la segreteria provinciale del partito e Franco Miccichè. Quest'ultimo, dopo essere stato attaccato sulla preparazione di Agrigento 2025, aveva replicato dicendo di avere ricevuto, al contrario, i complimenti di Cuffaro che adesso replica così.

"Le posizioni politiche del gruppo e dei dirigenti della DC locale - dice - sono condivise da tutto il partito. La DC sta lavorando per far crescere la coalizione e per far crescere le comunità locali: Agrigento in primis. Mi piacerebbe che anche gli altri partiti facessero lo stesso piuttosto che fomentare pretestuose polemiche sia personali che riguardanti altri comuni".

Cuffaro aggiunge: "Il sindaco di Agrigento, indiscussa persona perbene, sappia che siamo disponibili a collaborare fattivamente per il bene della città, ammesso che la nostra collaborazione sia politicamente gradita".