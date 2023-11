Gestione di Agrigento 2025 ridicola? La replica di Miccichè alla Dc: "Cuffaro mi ha fatto i complimenti"

"Lo scorso 7 ottobre sono stato invitato dal segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro, alla festa dell'amicizia per partecipare a una tavola rotonda nella quale si è parlato di turismo, cultura e quindi di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Sono stato accolto benissimo, con complimenti e congratulazioni da parte dello stesso Cuffaro e di tutti i deputati presenti".

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, replica così all'intervento della segreteria provinciale della Democrazia Cristiana che ha contestato duramente la gestione dell'evento parlando di situazione che "sfiora il ridicolo e perdita di credibilità".

Miccichè, parlando dell'incontro con Cuffaro, lo definisce "proficuo e cordiale", precisando che "si è concluso con l'intesa di rivedersi molto presto per lavorare insieme alla realizzazione del progetto".

"Perché ieri, a distanza di poche settimane, senza nessun motivo reale - si chiede -, la segreteria provinciale DC attacca il mio operato?".

Il sindaco prosegue: "Io in vita mia ho sempre costruito, realizzato, ragionato e ho sempre cercato soluzioni condivise. Non condivido il "gioco a rompere" da parte della DC, un partito in maggioranza alla Regione con i partiti che sostengono la mia amministrazione. Non comprendo queste dinamiche politiche".