Capitale della cultura 2025, il gruppo consiliare della DC: “Perchè il sindaco scomoda il nostro segretario nazionale?”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Perché il sindaco scomoda il nostro segretario nazionale? Il sindaco è abituato a prendere ordini dal proprio dominus politico? La Dc è un partito strutturato dove ognuno ha le proprie idee, certo all’interno di una linea di pensiero, che gli scriventi rispettano. Il sindaco comprenda che noi siamo i suoi interlocutori istituzionali, non scomodi il segretario che ha tante cose da fare! Se la calma è la virtù dei forti, visto il nervosismo mostrato nel comunicato dell’1 novembre, il sindaco di Agrigento non lo è. Infatti se venisse in Consiglio ogni tanto, si renderebbe conto che non ha più una maggioranza.

Il Sindaco ha portato in Aula una proposta indecente, bocciata sonoramente e pesantemente dai revisori dei conti e dalla stessa Commissione bilancio.

Piuttosto che attaccare chi difende la città invocando trasparenza nelle procedure e chiedendo che venga subito portato in aula il bilancio, meglio farebbe ad iniziare ad amministrare davvero questa città occupandosi di pulizia, trasporti, servizi, emergenza sociale e non solamente di stringere mani ad onorevoli e partecipare ad eventi in giro per l'Italia.

Il sindaco prenda atto che non ha più scuse e la smetta di dare la colpa ad un Consiglio comunale che ha avuto il merito di evidenziare i limiti della proposta”.