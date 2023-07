Il consigliere Pasquale Spataro aderisce alla Democrazia Cristiana

Pasquale Spataro, consigliere comunale di Agrigento, aderisce alla Democrazia Cristiana: è il primo componente del Consiglio a passare nel partito guidato dal segretario nazionale Totò Cuffaro.

“L’adesione alla Democrazia Cristiana – dichiara il consigliere Spataro – è una scelta dettata dall'esigenza di dare un nuovo impulso alla politica della città dei Templi, con uno partito che riassume quei valori identitari basata sui principi della giustizia sociale, dell'etica politica e della solidarietà. Il mio obiettivo è quello di continuare a offrire ai cittadini una politica credibile e affidabile e credo che la Democrazia Cristiana sia la scelta giusta per garantire un'amministrazione efficiente e responsabile: lavorerò sul territorio assieme all’onorevole Pace, che ringrazio per l'impegno costante verso il nostro territorio, portando avanti, come ho sempre fatto, gli interessi dei cittadini agrigentini: dal pronto soccorso che merita una risposta immediata da parte delle istituzioni, ai servizi che devono essere garantiti dignitosamente, fino ad arrivare ad 'Agrigento Capitale italiana della Cultura' dove saremo duri e vigili affinché Agrigento non perda questa grande opportunità e non si trasformi in un autogoal clamoroso”.