Oncologia a Sciacca rischia di chiudere, l’affondo di Catanzaro e La Rocca Ruvolo: “Urge soluzione definitiva”

L’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca ha un reparto importantissimo, quello di oncologia, che rischia di chiudere. Il capogruppo del Pd all’Ars, Michele Catanzaro, non ci sta e lancia l’affondo: “Mancano i medici e il governo di centrodestra pensa a distribuire le poltrone senza occuparsi dei problemi quotidiani dei cittadini. Abbiamo assistito al teatrino delle nomine dei direttori Asp mentre in molti ospedali, come quello di Sciacca, reparti importanti rischiano di chiudere. La spartizione è stata completata – aggiunge Catanzaro – ma mentre la maggioranza di governo recitava nel teatrino della suddivisione delle direzioni Asp, nessuno degli attori in scena si accorgeva di quanto stava accadendo fuori dal palazzo. All’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, città dove lo scorso novembre migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il continuo depotenziamento dei servizi sanitari, l'unico medico in organico nell'unità operativa di oncologia ha deciso di trasferirsi all'Asp di Trapani. Stanco dei carichi di lavoro quotidiani ai quali da solo è sottoposto nelle attività di radioterapia e servizi ambulatoriali, il dirigente medico ha accettato un incarico a tempo determinato e tra pochi giorni, quando l'Asp di competenza autorizzerà la sua richiesta di aspettativa, lascerà il reparto”.

In merito al caso del reparto di oncologia dell'ospedale Giovanni Paolo II, Catanzaro ha presentato un'interrogazione per chiedere se il governo è a conoscenza della grave situazione e come intende venire incontro alle legittime esigenze di chi è costretto ad affrontare il dramma di una malattia senza il conforto e il sostegno delle istituzioni.

“L'oncologia di Sciacca da mesi è in difficoltà per carenza di personale, l'Asp è intervenuta dopo le accorate lettere aperte dei pazienti e dei loro familiari – conclude Catanzaro – ma solo con azioni tampone, ovvero medici di altri ospedali a supporto per poche ore al giorno. Ora il reparto rischia di chiudere, con gravissime conseguenze per un bacino d'utenza di oltre 100 mila persone. Lo scorso dicembre avevamo posto il problema all'attenzione del governo regionale. Di fronte ai malati che un bel giorno sono dovuti tornare a casa senza poter fare le terapie, invitavamo l'assessore regionale Giovanna Volo a fare un passo indietro e dedicarsi ad altro. E' invece ancora al suo posto, nel cast degli attori che, chiusi nelle stanze del potere, decidono le sorti della sanità siciliana solo attraverso la spartizione delle poltrone, incuranti dei diritti sacrosanti dei cittadini”.

“Non bastano più soluzioni tampone, bisogna risolvere definitivamente il problema del reparto di Oncologia dell’ospedale di Sciacca rimasto completamente senza guida e senza medici visto che l’oncologo Domenico Santangelo, ha accettato un incarico all’Asp di Trapani. Scongiurare il rischio di una possibile chiusura: dovrebbe essere questa la prima questione da risolvere per il nuovo manager dell’Asp di Agrigento”: sono le parole della deputata di Forza Italia all’Ars Margherita La Rocca Ruvolo.

“Confidando in una rapida soluzione – aggiunge la parlamentare - il mio appello al dottore Santangelo, che da politico di questo territorio ringrazio per l’impegno, la professionalità e l’umanità con cui in questi anni ha guidato il reparto di Oncologia seppur tra mille difficoltà e cronica carenza di personale, è quello di ripensarci e valutare di restare a Sciacca per poter continuare a garantire l’assistenza sanitaria a pazienti con gravi patologie, nessuno più di lui sa quanto ne hanno bisogno”.