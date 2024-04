Elezioni amministrative, Maria Grazia Brandara prova a fare il bis a Naro

Dopo cinque anni alla guida di Naro, Maria Grazia Brandara si ricandida a sindaco. A sostenerla alle prossime elezioni amministrative che si terranno l'8 e il 9 giugno sarà la lista civica “Maria Grazia Brandara il sindaco con Naro”.

“È con grande emozione - ha dichiarato Maria Grazia Brandara - che annuncio la mia ricandidatura a sindaco della nostra meravigliosa città. A causa di un clima sempre più pesante, a volte velenoso, avevo accantonato l’idea di presentarmi di nuovo ai naresi per chiedere ancora una volta la loro fiducia. Invece ritengo sia un atto di rispetto sia nei loro confronti che verso il gruppo di cui faccio parte, verso chi mi ha onorato del sostegno e a tutti coloro che in qualche modo hanno creduto in me in questi anni complicati. Sono stati - aggiunge - tempi difficili: abbiamo affrontato la pandemia, una situazione di dissesto finanziario, la perdita misteriosa di dati, una macchina burocratica da ricostruire, e non sarebbe stato corretto da parte mia interrompere questo percorso".

Brandara prosegue: "Naro merita, questa volta, una continuità amministrativa che non ha mai avuto nella sua storia politica. Solo in questo modo, senza ricominciare da capo per l'ennesima volta, si può consolidare un percorso di rilancio della Città, anche correggendo qualche errore commesso in questi anni e condividendo la responsabilità amministrativa con nuovi compagni di viaggio, anche tra chi - conclude -, per amore della città, non ha fatto mancare in questi anni le sue critiche al mio operato”.