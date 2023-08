Sei ore di treno per arrivare ad Agrigento da Gela, Cambiano: "Presentata interrogazione"

Ammodernamento e nuova tratta ferroviaria tra Agrigento, Favara, Palma di Montechiaro, Licata e Gela, il deputato del Movimento 5 Stelle Angelo Cambiano ha presentato una interrogazione all'Ars.

"Ho anche mostrato all'assessore Aricò l’idea progettuale realizzata da Rfi nell'ambito di un'attività che ho seguito durante la mia esperienza al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, caduta da mesi nel dimenticatoio - dice -. Per percorrere 74 km da Gela ad Agrigento - che nel 2025 sarà Capitale della cultura - infatti si impiegano in treno ben 6 ore e 26 minuti. Qualche anno fa era già stato approntato uno studio progettuale, che però non ha poi portato al progetto di fattibilità tecnico-economica. Adesso è il momento di intervenire per risolvere un problema ormai ricorrente da diversi anni. Non si può pensare al ponte sullo stretto, se parallelamente non sono presenti sul territorio questo tipo di infrastrutture, alla base per un progressivo sviluppo economico, commerciale e turistico della zona in questione".