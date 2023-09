Montallegro, il presidente del Consiglio Vincenzo Bonifacio aderisce a Fratelli d'Italia

Il presidente del consiglio comunale di Montallegro, Vincenzo Bonifacio, ha aderito a Fratelli d'Italia.

Eletto a presiedere l'aula consiliare montallegrese a soli venticinque anni, Bonifacio è facente parte di una famiglia da tempo impegnata politicamente ed espressione storica della destra agrigentina (in passato il papà Nino e lo zio Gianfranco sono stati entrambi consigliere comunale e vicesindaco di Montallegro).

"Sono davvero entusiasta di ufficializzare la mia adesione a Fratelli d'Italia, partito che rispecchia i principi e i valori che da sempre hanno caratterizzato il mio percorso in politica - ha dichiarato Bonifacio - . Ringrazio l'ex assessore regionale, Ruggero Razza, Il dirigente provinciale, Giancarlo Granata, il commissario provinciale, Giampiero Cannella, e tutti gli amici di Fratelli d'Italia per avermi accolto con affetto in questa grande famiglia".

Tanti sono gli esponenti del partito che hanno voluto dare il loro benvenuto a Vincenzo Bonifacio. Il commissario provinciale di Fdi, Giampiero Cannella ha dichiarato: "Esprimo il mio compiacimento per l'adesione del presidente del Consiglio di Montallegro Vincenzo Bonifacio che arricchisce la classe dirigente del partito nella provincia agrigentina, oggi più che mai polo attrattivo per molti operatori politici che riconoscono la bontà e la serietà del progetto politico del presidente Giorgia Meloni".

"Accogliamo con grande affetto in Fratelli d'Italia Vincenzo Bonifacio, persona perbene e politico capace. A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro" - ha detto l'ex assessore regionale Ruggero Razza - . "Formulo il mio benvenuto a Vincenzo Bonifacio, appartenente ad una famiglia che da sempre ha creduto nei valori della destra politica, conoscendolo, sono sicuro - ha dichiarato Giancarlo Granata, dirigente provinciale di Fdi - che si distinguerà per il contributo di idee e di azione che saprà dare al partito e alla comunità di Montallegro".