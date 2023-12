Migranti, 20 milioni di "ristoro" per Porto Empedocle? Carmina: "Approvato il mio ordine del giorno"

Approvato l'ordine del giorno che impegna il governo a valutare l'opportunità di stanziare 20 milioni di euro per Porto Empedocle come ristoro per il flusso dei migranti. Lo annuncia l'ex sindaco della città e attuale deputato del Movimento Cinque Stelle firmataria del punto che è stato approvato dalla camera dei deputati.

"Ringrazio il collega Pisano - dice - per il sostegno a una causa di giustizia per il territorio che supera ogni confine ideologico. Non voglio gridare vittoria, ma è un passo importante per portare a termine un risultato che gli empedoclini e il territorio aspettano con grande impazienza e che ristabilisce una equità a livello di giustizia economica per le enormi difficoltà che è stata costretta a sobbarcarsi e che adesso forse trova la sintesi più naturale".

Carmina aggiunge: "Ho messo più volte alle strette il governo per sanare questo vulnus sul flusso migratorio che ha colpito pesantemente la città di Camilleri, prima avamposto dopo Lampedusa nell’accogliere i migranti e abbiamo visto con quali difficoltà e condizioni arrivano in terra empedoclina. Ed ho insistito con un emendamento perché i fondi per i comuni coinvolti nella gestione del fenomeno migratorio fossero portati da 5 a 20 milioni. Ma questo mio emendamento purtroppo non è stato accolto. Io continuerò la battaglia - aggiunge l'ex sindaco - perchè sia data giustizia al nostro territorio".

Il deputato dei Cinque Stelle aggiunge: "Il mio Odg, in particolare, prevede che il Governo valuti l’opportunità nel primo provvedimento utile, della ricomprensione del Comune di Porto Empedocle nel piano di interventi strategici e conseguentemente, l’incremento delle relative risorse stazionate per almeno ulteriori 20 milioni di euro".