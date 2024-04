Ancora niente servizio mensa per le scuole, la Dc: "Si pensa solo a gare e affidamenti per feste ed eventi"

"Il servizio mensa partirà nel mese di marzo, di quale anno non si sa! L' assessore Alfano qualche mese fa aveva dichiarato in aula, sotto nostra pressione, che dal mese di marzo 2024 sarebbe stata garantita la refezione scolastica ai bambini. Ed invece nulla, ennesima promessa non mantenuta!". Lo scrive il gruppo consiliare della Dc.

"Candidamente ha dichiarato ieri in aula che prima si sono resi conto di non aver destinato soldi per il servizio, poi di non aver saputo bandire la gara, ed ecco che tra superficialità e pressappochismo i nostri bambini non possono mangiare a scuola ed effettuare il tempo prolungato - proseguono i consiglieri comunali - . La priorità dell'amministrazione è fare gare e affidamenti per feste ed eventi, non di certo la tutelare l'infanzia, i fatti lo provano. Ci sono tanti soldi nel Pnrr per potenziare il tempo pieno nelle scuole e contrastare la povertà educativa ma se l'amministrazione non cambia rotta e priorità, ancora una volta la nostra città resterà fanalino di coda!"