Forza Italia, assessore di Menfi aderisce al partito

L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Menfi, Agostino Alcuri, ha aderito a Forza Italia. Lo fanno sapere, con una nota, i deputati regionali Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo, rispettivamente commissario provinciale e vice coordinatore regionale del partito.

“E’ con grande soddisfazione - dichiarano La Rocca Ruvolo e Gallo - che accogliamo in Forza Italia Agostino Alcuri, professionista impegnato in politica che ha dato prova in questi anni di un grande impegno in favore della comunità in cui opera, un’esperienza che metterà al servizio del nostro partito con serietà e competenza dando voce alle istanze provenienti dal territorio belicino”.