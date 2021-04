Lega, Giambrone: "Pronti a sostenere un progetto unitario a Favara"

Come era già avvenuto ad Agrigento, anche a Favara inizia la "danza" delle alleanze in casa Centrodestra per una candidatura unica alle amministrative. Dopo i "tira e molla" di questi giorni a rompere gli indugi sempre essere stata la Lega che, attraverso il responsabile provinciale Vincenzo Giambrone, "in rappresentanza della locale sezione del Comune di Favara", ha espresso "vivo apprezzamento verso il progetto politico-amministrativo proposto dagli alleati del centrodestra", e ha inviato tutti i partiti e i movimenti che si riconoscono in quell'area a "convergere in questo progetto, al fine di poter concentrare tutte le idee e risorse necessarie per il rilancio della città di Favara".

Giambrone avanza anche un nome, una candidatura ritenuta "auspicabile", cioè quella dell'ex deputato regionale Giuseppe Infurna, al quale, dice, "vanno riconosciute doti di capacità, concretezza, rilevante esperienza politica, profonda conoscenza del territorio e dei relativi problemi, così come va riconosciuta, allo stesso, la dedizione e l'amore da sempre dimostrate per la Città di Favara".