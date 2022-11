Immigrazione, il ministro Calderoli incontra il sindaco Mannino: "Necessarie risposte eccezionali e strutturali"

"Questa mattina ho incontrato il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, per un confronto sulle criticità che insistono nel territorio di sua competenza. Vi sono problematiche ereditate dalle passate legislature e lacune strutturali, organizzative e gestionali; senza dimenticare tutte le già note questioni legate ai flussi migratori per cui Lampedusa è 'terra di primo approdo' in Europa. Da parte mia ho assicurato la massima disponibilità, poiché la situazione in cui versa il Comune di Lampedusa e Linosa richiede risposte strutturali e soprattutto eccezionali. I contestuali incontri del sindaco Mannino con altri esponenti dell’esecutivo testimoniano inoltre la piena volontà del Governo di intervenire sulla questione".

Lo dichiara, in una nota, il ministro all'Autonomia, Roberto Calderoli. E' lo stesso storico esponente del "Carroccio" a individuare i possibili interventi da parte dell'esecutivo nei confronti dell'ente, come fornire supporto rispetto all'assenza di diversi strumenti finanziari e, contestualmente, del personale competente per redigerli.

"Queste due fattori - continua Calderoli - generano un circolo vizioso che va spezzato subito con due previsioni normative, da proporre nel primo veicolo normativo utile. Troveranno poi applicazione in una legge quadro sulle isole minori quelle risposte strutturali necessarie per lo sviluppo economico e sociale di Lampedusa e Linosa, con particolare riferimento alla garanzia dei fondamentali diritti di cittadinanza che non possono essere negati ai loro cittadini”.