Lampedusa, Tardino (Lega): "L'Unione Europea pronta a sostenere un regime straordinario di aiuto"

L'europarlamentare Annalisa Tardino annuncia la possibilità di sostenere misure straordinarie di aiuto per Lampedusa.

"La direzione generale "Regio" (Direzione generale politica regionale e urbana) della Commissione europea - dice -, rispondendo all’iniziativa che ho assunto a seguito della recente missione della commissione per le Libertà civili del Parlamento europeo, mi ha dichiarato informalmente la disponibilità ad assistere, se lo richiederanno, il ministero degli Affari europei, la Regione siciliana e il Comune di Lampedusa e Linosa per definire, all’interno della trattativa in corso sulla riprogrammazione delle risorse europee delle Politiche di coesione, un sottoprogramma specifico del Po-Fesr che finanzi in forma straordinaria misure di aiuto, sostegno e compensazione alla popolazione e alle attività economiche di Lampedusa e Linosa, che - prosegue l'europarlamentare - subiscono il doppio disagio dell’estrema lontananza dalla terraferma e dei danni e oneri per le casse del Comune generati dal ruolo involontario di ‘porta d’Europa’ per i flussi migratori”.

Annalisa Tardino aggiunge: "Ho scritto al governatore Renato Schifani per informarlo della disponibilità ad accogliere in modo positivo tale programmazione ad hoc per Lampedusa e Linosa come per altre isole minori siciliane e l’ho invitato in tal senso ad intraprendere un percorso comune a Bruxelles finalizzato ad ottenere, tramite me e il gruppo Id-Lega all’Europarlamento, un incontro con la Commissaria europea per le politiche regionali, Elisa Ferreira. Si tratta di un’opportunità da non perdere, considerati anche il rapporto di lealtà e collaborazione che ci lega al presidente Schifani e il recente incontro con il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, utile per fare il punto sulla situazione e sulle difficoltà che il Comune è costretto ad affrontare".