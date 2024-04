Il vescovo Reina è vicario generale del papa, Carmina (M5S): "Motivo di orgoglio e grande speranza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ida Carmina, deputata del M5S, accoglie con immensa gioia la nomina del Vescovo Baldo Reina, originario di San Giovanni Gemini come nuovo Vicario Generale del Papa Francesco Bergoglio.

“Mi congratulo assieme agli agrigentini per questo nuovo riconoscimento e nomina di Don Baldo Reina nella sua instancabile missione di fede cui ha dedicato con impegno e passione sin da bambino. Ho l’onore di conoscerlo da anni, abbiamo lavorato insieme nella dimensione diocesana dell’Azione Cattolica di Agrigento, e sono certa che anche in questo delicato ed altissimo servizio e ruolo che andrà a ricoprire metterà massima dedizione e sarà un validissimo sostegno per il nostro Pontefice, l’amato Papa Francesco. E’ un motivo d’orgoglio ed un segno di grande speranza per me parlamentare di questa zona e per tutti i siciliani, sapere che in tutti i settori sempre più agrigentini stiano dimostrando di essere degni rappresentanti che portano nel cuore e nel loro agire il vissuto e le sofferenze della nostra terra e sono motivo di vanto e orgoglio per il nostro territorio agrigentino e la Sicilia tutta.”