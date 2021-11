Giuseppe D'Orsi aderisce a Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro

Giuseppe D'Orsi, già consigliere comunale ed assessore di Palma di Montechiaro, ha deciso "di condividere il percorso politico e sociale della Dc". E lo ha fatto dopo aver incontrato il commissario della Democrazia Cristiana, nonché ex presidente della Regione Sicilia, Totò Cuffaro.

"Da uomo libero e con la ferrea volontà di contribuire alla crescita sociale, politica e culturale della mia terra, ho scelto di condividere il percorso politico e sociale della Democrazia Cristiana - ha scritto D'Orsi - . Insieme per testimoniare, difendere e valorizzare la storia del partito di Sturzo e di De Gasperi e promuovere i valori della famiglia, della solidarietà, dell’accoglienza, del lavoro, sfuggendo alla demagogia che imperversa in una politica più attenta ai bisogno personali che non a quelli della collettività, desidero far parte di un partito libero e plurimo con una classe dirigente giovane e motivata da coraggio passione e rigore morale".