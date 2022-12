Giunta comunale, le dimissioni non finiscono mai: altri due assessori sono "a tempo"

Ormai la "data di scadenza" sarebbe stata individuata e altri due assessori della Giunta del sindaco Franco Micciché dovrebbero essere prossimi a lasciare l'incarico. I nomi che si rincorrono rispetto a prossime dimissioni non sono ancora ufficiali, ma dovrebbe trattarsi di uno dei nominati in quota autonomisti e un altro nome connesso ad un alleato della coalizione di governo.

Tutto si dovrebbe concretizzare nei prossimi giorni, anche se il rimpasto - opzione che il primo cittadino non avrebbe di fatto mai voluto, ma che si è trovato suo malgrado a subire - diventerà operativo solo nel 2023. Questo anche superando le delicate sedute di Consiglio comunale durante le quali si dovranno votare i bilanci comunali che potrebbero, per usare un eufemismo, fornire anche fonti di "ispirazione" a chi in queste ore sta lavorando alla nuova squadra amministrativa.

Una giunta che dovrebbe rispondere ai mutati equilibri politici regionali e nazionali, con l'eccezione di Forza Italia che, come noto, nei giorni scorsi ha preso la distanze da ogni possibile ingresso in giunta. Un percorso netto cui è seguito un silente, ma ufficiale, passo di lato dell'ex capogruppo Simone Gramaglia, oggi divenuto indipendente. Maggiore spazio, quindi - ma è solo una supposizione - a Fratelli d'Italia e a nuovi nomi dell'area autonomista che dovrebbero mettere a tacere (almeno questa è la speranza di chi sta svolgendo le operazioni) i mal di pancia interni di questi mesi.

In un certo senso a smuovere le carte in aula "Sollano" per quanto riguarda almeno la dichiarazione delle posizioni politiche di ogni consigliere comunale è stato nei giorni scorsi il presidente Giovanni Civiltà, che ha chiesto ai gruppi consiliari che non hanno più un riferimento alla Regione o in Parlamento di dichiararsi.

Questo ha portato, ad esempio, alle consigliere comunali di #DiventeràBellissima a spostarsi in un probabilmente provvisorio Gruppo misto, ma ha consentito appunto anche qualche manovra tattica come la creazione di un nuovo gruppo da parte di Nello Hamel e Alessia Bongiovì e la dichiarazione come indipendenti di Gramaglia, appunto, Spataro e Amato.