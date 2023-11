Violenza sulle donne, Ida Carmina incontra gli studenti: “Il 25 novembre sia tutti i giorni”

Anche la deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina ha voluto dare il proprio contributo per la Giornata contro la violenza sulle donne. Una celebrazione, quella del 25 novembre, che è stata ufficializzata dal 1999 dall’Onu in onore delle sorelle Mirabal che hanno combattuto per la libertà del loro Paese, la Repubblica Domenicana.

“Ho partecipato alle manifestazioni della giornata mondiale - ha detto Ida Carmina - incontrando una scolaresca di Palma di Montechiaro. Occorre che l’educazione affettiva, relazionale e sessuale sia una priorità in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Più che il raccoglimento serve un ‘rumore’ incessante perché il 25 novembre sia tutti i giorni. L’essenza di questa giornata consiste nell’affermare la necessità del rispetto della dignità della donna contro ogni tipo di violenza, discriminazione sopraffazione e angheria, ogni giorno dell’anno. Si deve combattere quotidianamente verso ogni forma di azione di qualsiasi natura contro la donna, perché nulla è scontato”.

In particolare Ida Carmina è stata all’istituto comprensivo Provenzani. L’incontro, organizzato dalle docenti Sandra Ginevra, Cristina Montana e dalla vicepreside Clara Ferri, è stato un’occasione di confronto, riflessione e testimonianza. “Costruttivo ed emozionante - ha aggiunto Carmina - e che ha visto i ragazzi protagonisti, coinvolti, attenti e partecipi”. I ragazzi sono intervenuti leggendo testi e poesie. Le ragazze hanno fatto un flash mob alzandosi una alla volta, interpretando alcune delle vittime di questi anni, pronunciando ad alta voce il loro nome e chi le ha uccise.