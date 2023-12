Dimensionamento scolastico nell'Agrigentino, Savarino (FdI): "Urge convocazione dell'assessore Turano"

Una seduta urgente della Commissione cultura e formazione dell'Ars "per trattare la problematica relativa al dimensionamento scolastico riguardante la provincia di Agrigento" è stata chiesta dalla deputata regionale di Fratelli d'Italia Giusi Savarino, anche lei componente della V commissione.

"In questa seduta saranno convocati l'assessore regionale all'Istruzione, Mimmo Turano, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, e i rappresentanti dell’Anci Sicili a- aggiunge la Savarino-. Serve trovare una soluzione di equilibrio che coinvolga il territorio, non si comprende, però, come mai sulla provincia di Agrigento l’assessore si voglia discostare così tanto dalla proposta di sintesi trovata dall'USR nell’assemblea dei sindaci che si è tenuta con il provveditore agli studi di Agrigento".