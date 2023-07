Forza Italia, Igor Di Caro riconfermato coordinatore Giovani della provincia di Agrigento

Igor Di Caro riconfermato coordinatore di Forza Italia Giovani della provincia di Agrigento. "Provo grande soddisfazione per il rinnovo dell’incarico appena ricevuto e in tal senso ci tengo a ringraziare il coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani Stefano Benigni e il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Sicilia Antonio Montemagno ancora una volta per la fiducia riposta in me - ha dichiarato - . Il movimento giovanile di Forza Italia da sempre in Sicilia, come anche in tutte le altre regioni d'Italia, è riuscito a coinvolgere tantissimi giovani che sono impegnati quotidianamente nella vita politica, raggiungendo grandi risultati in tutti i campi".

La squadra di nuovi coordinatori in Sicilia è formata da ragazzi che nonostante la loro età, hanno già dimostrato grande capacità e competenza all'interno del loro territorio.

Per la "famiglia" di Forza Italia Giovani inizia una fase di ricostruzione, "con la consapevolezza che continueremo ad essere determinanti nel progetto politico del nostro Paese, un movimento giovanile che da sempre viaggia di pari passo con il partito maggiore, lavorando - ha concluso Di Caro - con gli ideali di libertà che da sempre contraddistinguono la grande famiglia di Forza Italia".