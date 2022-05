Fondi per il Pnrr, Sodano: "Regioni escluse dal processo decisionale"

"Il Pnrr vincola il 40% delle sue risorse al Mezzogiorno, ma il Dipartimento per le Politiche di Coesione conferma che, per i primi fondi stanziati dal provvedimento, le richieste di utilizzo delle risorse arrivano appena al 35%. Siamo fuori target".

Lo ha detto il deputato del Movimento Cinque Stelle, Michele Sodano, che aggiunge: "Questo governo, nella sua arroganza autocratica, ha escluso da ogni processo decisionale le Regioni, le ha tagliate fuori dalla contrattazione del Piano di Ripresa e Resilienza per affidare tutto a società di consulIl Pnrr vincola il 40% delle sue risorse al Mezzogiorno, ma il Dipartimento per le Politiche di Coesione conferma che, per i primi fondi stanziati dal provvedimento, le richieste di utilizzo delle risorse arrivano appena al 35%. Siamo fuori target".