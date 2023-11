L'affidamento all'esterno del servizio di ortopedia, Ida Carmina (M5s): "Un misero fallimento"

"Ricorrere all’esternalizzazione per reperire medici ortopedici al San Giovanni di Dio di Agrigento, ossia alla sanità privata, per sanare carenze della sanità pubblica, è segno del misero fallimento della gestione della sanità da parte del governo regionale e nazionale, di soli tagli". Lo ha detto Ida Carmina, deputato nazionale del M5S.

"Dopo le manifestazioni di popolo a cui ho partecipato attivamente sulla buona sanità agrigentina - aggiunge -, non vedo ancora soluzioni e spiragli concreti alla messe di criticità in atto per i cittadini che si interfacciano con gli ospedali della nostra provincia. C’è stata una dichiarazione abbastanza scontata del presidente Schifani che, a seguito delle manifestazioni di Sciacca e Petralia Sottana, ha assicurato genericamente sul mantenimento dei due nosocomi ma nella realtà vedremo quali atti concreti questo governo regionale, finora incapace di normalizzare la situazione e di evitare disagi quotidiani ai cittadini. Permangono le mie perplessità sull’operazione “ortopedia” del San Giovanni di Dio di Agrigento".

Carmina aggiunge: "È di questi giorni che il quinto medico ortopedico ha lasciato la sanità pubblica e in dotazione organica rimangono solo 2 ortopedici tra l’altro, pare esonerati da poter effettuare interventi. La novità è che il direttore dell’Unità di ortopedia di Sciacca, Giuseppe Tulumello, fa la spola pure su Agrigento. Davvero encomiabile, ma temiamo non possa reggere al numero massiccio di assistiti. La situazione rimane emergenziale e il commissario dell’Asp di Agrigento sta portando avanti una esternalizzazione attraverso una società esterna, che dovrebbe reclutare ortopedici e infermieri, sostanzialmente siamo a medici reperiti in regime interinale".