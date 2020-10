Micciché sindaco di Agrigento, associazione turistica: "Recuperare l'identità persa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Per il neosindaco di questa città si potrebbero dire tante cose, ma noi suggeriamo di puntare a costruire/recuperare l'identità persa della Città. Un impegno a farla tornare “bella”, pulita e decorosa da abitare e piú orientata al turismo. Con una amministrazione attiva sia nel promuovere la storia di questa Città, i Templi in primis, sia nel creare una rete che la coinvolga nella sua interezza tutti gli attori della cultura, del turismo e dell'accoglienza. Auspicando una maggiore trasparenza e una disponibilità all'ascolto che finora non c’è stata. Una fattiva collaborazione per tutte quelle iniziative che possano sempre più elevare il benessere sociale e culturale di Agrigento.

Da parte dell'associazione Tante case Tante Idee i migliori auguri per l'impegnativo compito che si appresta a svolgere e un'apertura alla proficua collaborazione."