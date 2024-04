"Made in Italy": la pizzeria "Sitari" sbarca in Malesia con un nuovo progetto

I cugini Giorgio, Filippo, Alberto e Giorgio Sorce della pizzeria "Sitàri" di Agrigento si aprono anche al mercato orientale. A giugno, infatti, aprirà il nuovo locale “Fortuna”, nel centro di Singapore, in Malesia da parte di Egon Marzaioli, un giovane imprenditore con radici siciliane che ha inanellato numerosi successi all'estero.

Il contatto tra Marzaioli e Sorce avviene ad Agrigento e da lì scocca la "scintilla" per l'inserimento anche di una pizzeria all'interno del locale "Fortuna" in fase di apertura in Giappone.

“Puntiamo tutto sugli ingredienti delle nostre pizze che siano proprio le eccellenze del territorio - ha commentato Giorgio Sorce -. Un team familiare coeso che grazie a duri sacrifici e tanto studio avvia ora un progetto intraprendente, grazie alla collaborazione con Egon Marzaioli, che consentirà di ampliare la proposta affiancando alla pizzeria anche la trattoria, per la creazione di menu che saranno espressione dell’arte culinaria italiana. Anche Egon, infatti, pur essendo radicato all’estero con riuscite esperienze pregresse del gruppo Fortuna a Sydney, vanta un pedigree tutto italiano: papà casertano, mamma siciliana e una grande capacità manageriale che lo ha portato a cogliere le potenzialità degli chef agrigentini".