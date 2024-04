Guida "Grandi oli" 2024 di Slow food, c'è anche un'azienda di Realmonte

C'è anche un'azienda di Realmonte nella guida "Grande olio" di Slow food per l'anno 2024. Si tratta del "Frantoio Nettare d’oliva" dei fratelli Alfonso e Gianmarco Farruggia è stato premiato con il riconoscimento di "Grande olio".

A ottenere il premio è stato il "Notti d’amuri" 2024, olio ritenuto "eccellente nella sua categoria per pregio organolettico ed aderenza al territorio e alle sue cultivar".

"Siamo orgogliosi di poter rappresentare il nostro territorio e la provincia di Agrigento in particolare - dicono i fratelli Farruggia - ai massimi livelli dell’olivicoltura Italiana anche in annate difficili come quelle che stiamo attraversando a causa della siccità, continuiamo a lavorare nella direzione della top quality per un mercato importante che valica anche i confini europei".