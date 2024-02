Elezioni europee, l'annuncio: "La Dc si presenterà da sola, con proprio nome e simbolo"

"La Dc si presenterà alle prossime elezioni europee da sola, con proprio nome e simbolo scudo crociato-libertas". Lo ha annunciato il segretario politico Nino Luciani.

"Invito le associazioni e persone a comunicare la loro disponibilità sia di candidature, che di organizzazione logistica per consentire al partito di essere presente al meglio. La Dd - spiega, in una nota stampa, Luciani - ha ottime possibilità di poter superare il problema della raccolta delle firme. Circa la tutela del nome e del simbolo, abbiamo pronto un ricorso presso il tribunale di Roma per rivendicare all’Udc il diritto all’uso esclusivo dello scudocrociato, fatto che inevitabilmente si porterà dietro anche l’esclusiva del nome Democrazia cristiana. Chi vuole candidarsi, riempie il modulo. Lo trova qui: https://www. democraziacristianastorica.it/ index.html#A%20PARTIRE% 20DALLA%20CONFERENZA%20DI% 20ROMA,%2025%20marzo%202017 compresa la normativa della Ue e un progetto di riforma della Unione Europea".