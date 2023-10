Campobello di Licata verso le amministrative, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia incontra Savarino

Costruire una proposta politica per Campobello di Licata in vista delle amministrative di primavera, dopo che l'elezione del sindaco Pitruzzella è stata annullata.

Ad incontrare il deputato regionale Giusi Savarino, stamani, è stato il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia: il capogruppo Lillo Alaimo e i consiglieri comunali Patrizia Amato e Martina Toledo.

“Noi abbiamo classe dirigente all’altezza per ricoprire qualunque ruolo, ma riteniamo che prima delle ambizioni personali, prima dei desiderata di partito, prima delle esigenze di coalizione, prioritario per noi è la crescita della nostra città. Per questa ragione apriamo un dialogo con le forze politiche che condividono questo percorso, al di là dei personalismi che non ci interessano - hanno scritto dal gruppo consiliare - . Dobbiamo porre al centro dell’azione politica Campobello di Licata, lavorare per intercettare tutte le risorse possibili, nazionali, europee e regionali che permettano di valorizzare e promuovere il nostro territorio".