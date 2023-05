Amministrative 2023, Domenico Migliara è il nuovo sindaco di Joppolo: tutte le preferenze

Con un'afferrmazione di "forza" è Domenico Migliara il nuovo primo cittadino di Joppolo Giancaxio. Migliara, già vicesindaco dell'uscente Peppe Portella, ha incassato 562 voti contro i 244 dell'avversaria Mariangela Cacciatore. Per lui già nel pomeriggio di ieri festa in paese con tanto di trenino e balli. Cacciatore ha ringraziato tutti per il sostegno nel corso di un breve comizio.

Ecco tutte le preferenze

Insieme per crescere Domenico Migliara Sindaco - Carmelina Argento (80), Anna Cacciatore (150), Giacomo Cacciatore (87), Giuseppe Cacciatore (106), Vincenzo Infantino (80), Nicoletta Maria Stefania Musso (153), Carmelo Portella (126), Katia Portella (115), Daniele Riccobono (50), Eugenio Specchi (30). Assessori designati: Carmelina Argento e Anna Cacciatore.

#Spazio Comune Mariangela Cacciatore sindaco - Manuele Abissi (56), Salvatore Argento (22), Luisa Bruno (18), Maria Carmela Cacciatore (9), Angelo Costanza (55), Daniele Cuffaro (50), Giuseppe Antonino Giglione (27), Rachele Signore (86), Giusi Sottile (28), Maria Grazia Vermi (23).

Il nuovo Consiglio comunale è quindi composto da: Nicoletta Maria Stefania Musso, Anna Cacciatore; Carmelo Portella; Giuseppe Cacciatore, Karia Portella; Giacomo Cacciatore; Carmelina Argento, Vincenzo Infantino; Daniele Riccobono, Eugenio Specchi e dalla candidata sindaco sconfitta Mariangela Cacciatore.