Palumbo davanti a tutti a Favara, Catanzaro: "La chiarezza in politica paga sempre"

"La chiarezza in politica paga sempre e i dati di Favara e Caltagirone lo dimostrano, confermando la forza e la credibilità dello schema nazionale".

Lo ha detto il deputato regionale del PD Michele Catanzaro, che aggiunge: "Vinciamo laddove abbiamo lavorato per costruire condizioni di coesione e di unità, tanto dentro il PD, quanto nel rapporto con i nostri alleati del M5S, della sinistra, allargando alle migliori espressioni della società civile e del mondo moderato, puntando su candidati credibili, riconoscibili ed autorevoli; viceversa, dove si è scelta la via dei trasformismi e si è persa di vista la propria identità, gli elettori si allontanano da modelli poco credibili".

Per il deputato Dem "questi risultati devono essere considerati uno stimolo per continuare a lavorare sul terreno della chiarezza e della coerenza, consapevoli che il PD sia sulla buona strada per recuperare la propria centralità politica, anche in Sicilia, pronti a lanciare la sfida per il governo della regione".