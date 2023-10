Disagio giovanile e sport: il ministro Abodi arriva a Lampedusa

Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani del governo Meloni, domani sarà in visita a Lampedusa. A chiedere la sua presenza, subito dopo la nomina, sulla maggiore delle isole Pelagie, era stato il sindaco Filippo Mannino che auspicava una maggiore attenzione al disagio giovanile dovuto all'isolamento geografico e una soluzione per completare il campo sportivo. Ad accompagnare il ministro, proprio per il sopralluogo al campo sportivo, uno staff di tecnici.